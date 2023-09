Niederlage zum Saisonauftakt – Auch der 2.09-Meter-Mann kann den BSV nicht retten Trotz starkem Start verlieren die Berner Handballer in Aarau gegen Suhr (27:33). Einen guten Eindruck hinterlässt Zuzug Dominik Weiss, ein «Riese». Adrian Horn

Zuzug Dominik Weiss kommt auch dank seiner Körpergrösse problemlos zum Abschluss. Foto: Marcel Bieri

Einen überzeugenden Saisonstart wollten sie hinlegen. Damit die Basis für ein erfolgreiches Jahr schaffen – und im besten Fall eine kleine Euphorie entfachen. So wie sie das im Frühling getan hatten, als sie im Playoff ausgezeichnete Leistungen zeigten und am Ende vor einer vollen Halle aufliefen. Die Spielzeit der Berner Handballer aber: Sie beginnt mit einer Enttäuschung.

27:33 verliert der BSV beim HSC Suhr Aarau. Ärgerlich ist das vor allen Dingen deshalb, weil der Auftakt in die Partie hervorragend gelang. 7:4, 9:5 und 12:9 führten die Gäste etwa – obwohl sie ihre beiden Penaltys verworfen hatten. Sie waren die bessere Mannschaft – und dabei, bemerkenswert souverän in die Saison zu starten. Ganz so, wie sie sich das vorgestellt hatten.

Die Berner jubeln – vorübergehend. Foto: Marcel Bieri

Das Team ihres früheren Coaches Aleksandar Stevic steigerte sich; teilweise deckte es nun extrem offensiv. Die Intensität in der Defensive der Berner liess derweil nach, worunter die bis dahin formidable Goalieleistung litt.

Kusio ist noch kein Faktor

Die Aargauer glichen aus und gingen vor 725 Zuschauern noch vor der Pause in Führung; danach bauten sie diese aus. In der zweiten Hälfte konnte der BSV zu keinem Zeitpunkt von einem Punktgewinn ausgehen – zu unterlegen war er.

Der eingewechselte Zuzug Michael Kusio, gerade genesen von einem Bänderriss am Fuss, war noch genauso wenig ein Faktor wie Felix Aellen, die Entdeckung der letzten Saison. Einen tollen Auftritt legte Claudio Vögtli hin, der sechsmal traf und damit bester Torschütze der Berner war.

Claudio Vögtli kriegen die Aargauer nie in den Griff. Foto: Marcel Bieri

Mit Abstrichen vermochte auch Dominik Weiss zu gefallen. Wie Rückkehrer Kusio und Levin Wanner ist er neu Teil des Ensembles von Martin Rubin. Mit seinen 2.09 Metern Körpergrösse fällt er selbst in einer Sportart auf, in der es von grossgewachsenen Menschen wimmelt. Er ist denn auch ein klassischer Shooter. Fünfmal reüssierte er immerhin bei seinem Debüt. Auf Dauer könnte er die Mannschaft durchaus in entscheidendem Ausmass verstärken.

Der erneute Vorstoss in den Playoff-Halbfinal sei das Ziel, sagte Coach Rubin vor Saisonbeginn – im Wissen, dass die zuletzt überragenden Schaffhausen und Kriens wohl abermals zu stark sein werden. Suhr, der Gegner vom Sonntagnachmittag, ist eines jener vielen Teams, mit denen sich die Berner um die Ränge 3 bis 8 streiten dürften. Duell Nummer eins ging an die Aargauer. Viele weitere werden folgen. Enden wird die Saison im Frühsommer.

Adrian Horn ist seit 2007 für Tamedia tätig. Er fungiert als Koordinator und Redaktor des Sport-Extra und arbeitet extern als Lektor. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.