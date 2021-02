Dämpfer für die SCL Tigers – Niederlage mit dem letzten Aufgebot Die SCL Tigers treten in Ambri mit nur zehn Stürmern an, weil ihr Lazarett nun ebenso viele Spieler zählt. Das Langnauer Rumpfteam kämpft, aber es verliert 1:3. Marco Oppliger

Die Szene des Nachmittags: Dominic Zwerger trifft mit einer herrlichen Finte zum 1:0 für Ambri. Foto: Alessandro Crinari (Keystone)

In der 54. Minute hat Luca Cereda genug gesehen. Der Ambri-Trainer beordert sein Team an die Bande, während des 30-sekündigen Time-Outs versucht er seine Mannen für den Schlussspurt anzuheizen – und nebenbei natürlich auch den Rhythmus des Gegners zu brechen. Denn die SCL Tigers versuchen in dieser Phase alles, um das Geschehen nochmals spannend zu machen. Angriff um Angriff rollt auf das Tor von Damiano Ciaccio zu.

Am Einsatz mangelt es bei den Langnauern – wie so oft – gewiss nicht. Aber – wie so oft – an der Präzision im Abschluss. Beispiel gefällig? In der 59. Minute wird Julian Schmutz mustergültig freigespielt, das Tor ist mehr als zur Hälfte offen, doch Schmutz trifft die Scheibe nicht richtig.

So verlieren die Langnauer in Ambri 1:3. Es handelt sich um die neunte Niederlage in den letzten zehn Spielen. Selbst wenn das Erreichen des Pre-Playoff rein rechnerisch noch möglich ist – es müsste ein Wunder geschehen, sollten die SCL Tigers tatsächlich noch den Sprung über den Strich schaffen. Die Differenz auf Rapperswil-Jona (10.) beträgt bei zwei Spielen weniger 13 Punkte.