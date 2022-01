Nach Corona-Pause – Niederlage bei Elo-Comeback Der SC Langenthal verliert das Duell gegen den HC Thurgau 3:6, gewinnt aber Eero Elo zurück. Der Finne gab sein Comeback nach viereinhalb Monaten. Daniel Gerber

Wenn gegen Thurgau auch noch ohne Torerfolg – Eero Elo (Mitte) ist zurück. Foto: Steven Morf

Die Corona-Pause hat Spuren hinterlassen. Langenthals Tabellennachbar HC Thurgau siegte nach dem unfreiwilligen Unterbruch mit 3:1 Toren über den EHC Olten sowie mit 5:1 Treffern gegen den EHC Winterthur. Dazwischen erfolgte eine 2:5-Pleite gegen den EHC Kloten. Die Ostschweizer spielen also seit dem unfreiwilligen Break bereits zum vierten Mal hintereinander, während der SCL erst ein Comeback-Spiel (1:6-Niederlage gegen den EHC Olten) zu verzeichnen hatte.

Offener Schlagabtausch

Wie so oft, wenn sich die zwei Equipen gegenüberstehen, zeigten die beiden Teams einen ausgeglichenen Kämpf, in dem das Spiel bis zuletzt auf die eine oder andere Seite kippen konnte. Dies symbolisierte stellvertretend die 45. Minute, in der SCL-Captain Stefan Tschannen den Puck nach einem öffnenden Querpass direkt vor dem Tor aus spitzem Winkel zum 3:3-Ausgleich in die Maschen hob. Nur 32 Sekunden später – immer noch in der 45. Minute – traf HCT-Topskorer Jonathan Ang nach einem überfallartigen Angriff zur erneuten Führung für die Mannschaft des früheren italienischen Nationaltrainers Stephan Mair.

Bereits früh im Spiel hätte die Mannschaft aus Weinfelden das Duell in andere Bahnen lenken können: Beim Stand von 2:0 traf Ex-SCL-Stürmer Ian Derungs nur die Latte, stattdessen traf rund eine Minute später SCL-Topskorer Timothy Coffman zum 2:1-Anschluss. Die Gastgeber führten dann doch 3:2 und 4:3.

Deshalb haderte nach Spielschluss SCL-Stürmer Luca Wyss auch: «Aus meiner Sicht haben wir viel zu wenig getan. Wir verursachten dumme Puck-Verluste, und auf der anderen Seite nutzte der HC Thurgau gnadenlos alles aus, was wir ihm gaben.» Insbesondere in den letzten drei Minuten: Vergeblich drückte der SCL in einem Powerplay auf den erneuten Ausgleich. Elf Sekunden nach der abgelaufenen Strafe und wieder in Vollbestand traf Jonathan Ang zum 5:3 für den HCT, und drei Sekunden vor Schluss erhöhte das Heimteam durch einen Treffer ins leere Tor zum finalen 6:3.

Zurück nach 30 Spielen

Nicht ganz 30 Spiele musste der SC Langenthal ohne den langzeitverletzten finnischen Stürmer Eero Elo bestreiten. Am Sonntag nun konnte er sein Comeback geben und sich verschiedentlich in Szene setzen. «Ich war rund vier Monate und zwei Wochen ausgefallen. Die anderen spielten immer, das merkt man.» Er brauche noch ein paar Spiele, um wieder richtig reinzukommen, er sei aber in einer guten Verfassung. «Im heutigen Spiel waren wir nicht bereit, wir verloren zu viele 1-gegen-1-Situationen», meinte der Finne.

Nun wartet auf den SC Langenthal eine Woche, in der zunächst mit dem EHC Winterthur der Tabellenvorletzte im Stadion Schoren gastiert, ehe am Freitag die Reise zum Schlusslicht Ticino Rockets wartet. «Das Spiel gegen Winterthur müssen wir nun gewinnen. Drei Punkte ist alles, was wir brauchen», sagt Rückkehrer Elo.

