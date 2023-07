Streit über Einwanderungspolitik – Niederländische Regierung laut Berichten zerbrochen Die Koalition um Ministerpräsident Mark Rutte ist gescheitert, berichten mehrere Medien. Ein Streit um die Einwanderungspolitik hat die Partner entzweit.

Ministerpräsident Mark Rutte trifft in Den Haag zur Krisensitzung ein. Foto: Robin Utrecht (Keystone)

Die Koalition des niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte ist Medienberichten zufolge am Streit über das Thema Einwanderung zerbrochen. Eine Krisensitzung der vier Koalitionspartner unter Leitung Ruttes sei gescheitert, berichteten am Freitagabend die Sender NOS und RTL ebenso wie die niederländische Nachrichtenagentur ANP. Wie andere europäische Länder auch ringen die Niederlande mit der Frage, wie sie mit der Vielzahl an Einwanderern umgehen sollen.

Update folgt…

AFP/ij

