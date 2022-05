Geld für sauberes Wasser – Niederbipp zügelt die ARA nach Oensingen Dem Anschluss an die ARA Falkenstein steht nichts mehr im Wege: Niederbipp spricht 9,9 Millionen Franken für die Abwasserreinigung. Stephan Künzi

In der Tela-ARA wird künftig nur noch ein kleiner Teil des Niederbipper Abwassers geklärt. Die Gemeinde schliesst sich dem benachbarten Oensingen an. Foto: Beat Mathys

9,9 Millionen Franken. So viel wollten die Niederbipper Behörden in den nächsten Jahren für die Abwasserreinigung ausgeben. Das Geld fliesst zum einen in den geplanten 37,5 Millionen Franken teuren Ausbau der ARA Falkenstein im benachbarten Oensingen. Und zum andern in die Anschlussleitungen und in ein neues Pumpwerk.

Am Wochenende sah es das Volk genau gleich. Mit 829 Ja- gegen 67 Nein-Stimmen bewilligte es an der Urne den dafür nötigen Kredit. Unter dem Strich wird das Projekt die Gemeinde spürbar weniger kosten. Nach Abzug der Subventionen von Kanton und Bund rechnet sie mit einer Investition von netto 4,2 Millionen.

Aktuell klärt Niederbipp sein Wasser in der firmeneigenen ARA der Hygienepapierproduzentin Tela. Nach dem akzentuierten Bevölkerungswachstum der letzten Jahre hat diese Anlage aber ihre Kapazitätsgrenzen erreicht. Weil Tela aus technischen Gründen weiterhin auf Gemeindeabwasser angewiesen ist, leitet Niederbipp auch in Zukunft einen kleinen Teil seines Abwassers in die alte Anlage. (skk)

