Weil die Steuern steigen – Niederbipp beklagt sein starkes Wachstum Wer viele Neuzuzüger anlockt, riskiert eine gesalzene Rechnung. Niederbipp bekommt sie in Form einer happigen Steuererhöhung. Das sorgt für Kritik. Stephan Künzi

Über Niederbipp wird es dunkel. Der Gemeinderat will nächstes Jahr die Steuern massiv anheben. Foto: Beat Mathys

Niederbipp gehört dank seiner verkehrsgünstigen Lage zu den Wachstumschampions im Kanton Bern, zu jenen drei Gemeinden im Kanton also, deren Einwohnerzahl in den letzten zwanzig Jahren um mindestens ein Drittel zugenommen hat. Zusammen mit Lyss, das in dieser Zeit noch stärker gewachsen ist, und Belp, das an dritter Stelle rangiert.

Doch mittlerweile wäre den Niederbipperinnen und Niederbippern wohl lieber, wenn sie nicht auf diesen ehrenvollen Platz gelandet wären. Denn spätestens am Infoabend zum Budget 2022 wurde ihnen schmerzlich bewusst, dass diese Vorwärtsstrategie vor allem eine Folge hat. Sie kostet.