Solothurner auf den Seychellen - Nie mehr lange Hosen tragen

Solothurner fand sein Glück auf den Seychellen – Nie mehr lange Hosen tragen Mario Gisiger lebt seit 27 Jahren auf den Seychellen. Er zeigt Schweizern seine Insel und führt sie über Pfade, die selbst Einheimischen verborgen bleiben. Chris Winteler

Mario Gisiger mit einer Seychellennuss, die nur auf den Inseln Praslin und Curieuse wächst. Foto: Chris Winteler

Es war die erste Reise seines Lebens. Der Bauernsohn aus dem solothurnischen Dorf Balsthal war 20 Jahre alt, gerade hatte er die Landwirtschaftliche Schule abgeschlossen. Jetzt wollte er etwas von der Welt sehen.

Eine Insel in den Tropen sollte es sein, nicht überbevölkert, keine allzu grosse Armut, politisch stabil, keine Malaria, lieber katholisch als muslimisch. Mario Gisiger buchte zwei Wochen Seychellen – der Inselstaat im Indischen Ozean vor der Ostküste Afrikas schien seine Kriterien zu erfüllen. Kein Wort Englisch habe er gesprochen, «ich ging schon am Flughafen in London verloren».