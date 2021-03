Nachfolge in Rohrbach geregelt – Nicole Schär folgt auf Andreas Appenzeller Der langjährige Gemeindeschreiber geht Ende Jahr in Pension. Seine Stellvertreterin übernimmt. Jürg Rettenmund

Im Rohrbacher Gemeindehaus ändert sich einiges. Foto: Nicole Philipp

Seit 16 Jahren arbeitet Nicole Schär bereits in der Gemeindeverwaltung von Rohrbach. In den letzten Jahren war sie Stellvertreterin von Gemeindeschreiber Andreas Appenzeller. Nun folgt sie diesem nach: Wie der Gemeinderat mitteilt, hat er sie als neue Gemeindeschreiberin gewählt.

Nicole Schär sei ausgebildete Gemeindeschreiberin und habe sich in der Zeit in Rohrbach viel Können und Erfahrung angeeignet, schreibt der Rat. Ihr langjähriger Vorgänger tritt Ende Jahr in den Ruhestand, die Übergabe der Verantwortung erfolgt per 1. Januar 2022.

Rücktritt im Gemeinderat