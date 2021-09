Gegenspieler verurteilt – Nicolas Raemy kriegt vor Gericht recht Der Wacker-Thun-Handballer erhob nach einem heftigen Foul des damaligen Suhr-Akteurs Milan Skvaril Anklage – und «siegt». Adrian Horn

Die Aktion, die juristische Konsequenzen hat: Milan Skvaril während seines Fouls gegen Nicolas Raemy. Foto: Christian Pfander

Zeitzeugen erinnern sich. Es ist Ende April 2019, Wacker Thun duelliert sich mit Suhr um den Einzug in den Playoff-Halbfinal. Nicolas Raemy, die Schlüsselfigur im Team der Berner Oberländer, wird von Gegenspieler Milan Skvaril übel gefoult. Er, der einst wegen eines Schleudertraumas eineinhalb Jahre aussetzen musste, wird vom Tschechen niedergerungen, und dieser drückt mit dem Ellbogen auf den Nacken des Linkshänders.

Raemy verspürt Schmerzen und Kopfbeschwerden, auch in den folgenden Tagen. Die Serie ist für ihn zu Ende. Rund ein halbes Jahr danach wird publik, dass er Skvaril angezeigt hat, was freilich zu reden gibt, auch weil es sich um die erste Klage dieser Art im hiesigen Spitzenhandball handelt. Der heute 29-Jährige sagt, es gehe ihm um die Sache – darum, dass Spieler besser geschützt und grobe Verstösse, Tätlichkeiten entsprechend geahndet würden. Als der Schweizerische Handballverband Anstrengungen in diese Richtungen unternimmt, sieht er sich bestätigt. Zwischenzeitlich bietet er Skvaril eine aussergerichtliche Einigung an, welche dieser ablehnt. Dann passiert lange: nichts.