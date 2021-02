Wechsel im Stadtrat Thun – Nicolas Glauser (GLP) folgt auf Andreas Kübli Andreas Kübli (GLP) demissionierte im Stadtrat Thun. Nicolas Glauser (GLP) rückt nach.

Neu im Thuner Stadtrat: Nicolas Glauser (GLP). Foto: PD

Der Thuner Stadtrat Andreas Kübli (GLP) hat im Parlament seine Demission eingereicht und am

22. Januar letztmals an einer Sitzung des Stadtrats teilgenommen. Für ihn rückt Nicolas Glauser (GLP) in das Parlament nach. Er erklärte sich bereit, das Amt anzutreten.