Tropenhaus Frutigen – Nicolas Buchmann wird neuer CEO Der Fischexperte Nicolas Buchmann tritt im Tropenhaus Frutigen die Nachfolge von CEO Marcel Baillods an. Letzterer verlässt das Haus nach über neun Jahren altershalber. PD

Führungswechsel im Tropenhaus Frutigen: (v.l.) Der bisherige CEO Marcel Baillods, Reto Conrad (Leiter Direktion Informatik/Produktion/Services, Mitglied der Geschäftsleitung Coop) und der neue CEO Nicolas Buchmann. Foto: PD

Der bisherige CEO Marcel Baillods verlässt nach über neun Jahren altershalber das Tropenhaus Frutigen. Dies schreibt das Tropenhaus am Mittwoch in einer Medienmitteilung. Baillods habe das Tropenhaus «massgeblich geprägt und weitergebracht sowie viele grosse Projekte umgesetzt», heisst es.

Mit Nicolas Buchmann fanden die Verantwortlichen «eine ausgewiesene Fachperson im Bereich Fisch». Buchmann bringt ein Masterstudium in Fish Biology, Fisheries & Aquaculture mit und war die letzten vier Jahre in diversen Funktionen bei der Tipesca SA tätig. «Zuletzt war er als Unternehmensleiter verantwortlich für die technische, personelle und fachliche Führung und prägte die Tipesca SA als Anbieter einer breiten Palette von hochwertigem Fisch und Meeresfrüchten aus nachhaltiger Fischerei und Aquakultur», schreibt das Tropenhaus.

«Ich freue mich, das Tropenhaus Frutigen in fähige Hände übergeben zu dürfen.» Marcel Baillods, bisheriger CEO Tropenhaus Frutigen

Der neue CEO ist bereits per 1. Juni ins Unternehmen eingetreten und übernimmt die vollständige Leitung nun per Mitte August. Baillods wiederum verbleibt bis Ende Sommer im Tropenhaus und steht seinem Nachfolger während der Übergangsphase zur Seite. «Ich freue mich, das Tropenhaus Frutigen in fähige Hände übergeben zu dürfen», so Baillods. Es sei gut organisiert und sehr gut aufgestellt. Baillods zeigt sich überzeugt, dass Buchmann zusammen mit dem bestehenden Team die Entwicklung des Tropenhauses weiterbringen und in die Zukunft führen kann.

Nicolas Buchmann lässt sich wie folgt zitieren: «Die Leitung des Tropenhauses Frutigen übernehmen zu dürfen, bereitet mir grosse Freude. Ich bin begeistert, in Zukunft ein Unternehmen führen zu dürfen, welches meine Leidenschaft für Fisch, Genuss und Nachhaltigkeit teilt.» Dabei dürfe er auf die Unterstützung eines erfahrenen Teams aus Spezialistinnen und Spezialisten setzen.

