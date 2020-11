Trotz Podestplatz – Nico Müller verliert den Kampf um den DTM-Titel Der Berner Oberländer unterliegt im Duell mit René Rast – er wird im letzten Rennen der Saison sowie in der Gesamtwertung Zweiter. Adrian Horn

Helm ab, Licht aus: Die Saison ist zu Ende, ein enttäuschter Müller wird Zweiter. Foto: Keystone

Die Chancen von Nico Müller – sie waren gefühlt dahin, ehe das Rennen begonnen hatte. Bloss Vierter war er im Qualifying geworden, Rivale René Rast erzielte die Bestzeit, gewann drei weitere Punkte und vergrösserte seinen Vorsprung in der Gesamtwertung auf sechzehn Zähler. Ein 5. Platz hätte dem Titelverteidiger in der finalen Prüfung damit in jedem Fall gereicht.

Rast aber verwaltete im Rennen nicht bloss – er triumphierte und distanzierte den Thuner um über 10 Sekunden. Dieser beendet die Saison auf Rang 2, wie im Vorjahr.

Die Probleme in Zolder

Im Kampf um den DTM-Titel wurden dem 28-Jährigen die vergleichsweise schlechten Resultaten an den beiden Wochenenden im polnischen Zolder zum Verhängnis. Rast gewann dort sämtliche vier Rennen und übernahm die Führung, nachdem der Berner Oberländer zu Beginn der Saison dominiert, dreimal gesiegt hatte.

Im letzten Rennen des Jahres erwischte der Familienvater aus Blumenstein einen guten Start, er überholte Jamie Green, Rasts Teamkollegen, und lag nach dem Boxenstopp zur Rennhälfte kurzzeitig an der Spitze, bevor er auch wegen Reifen- und technischen Problemen nicht mehr mit seinem Widersacher mithalten konnte.

Die zu Ende gegangene Saison war die letzte in der alten Form der DTM. Auf das nächste Jahr hin wird sich sehr vieles ändern. Einiges ist noch unklar, auch das Teilnehmerfeld – und damit Müllers Zukunft.