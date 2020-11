6. Saisonerfolg – Nico Müller gewinnt und wahrt Titelchance Der Berner siegt im ersten Rennen des Finalwochenendes vor Rivale René Rast und hat unverändert die Möglichkeit, erster Schweizer DTM-Champion zu werden. Adrian Horn

Verringert den Rückstand in der Gesamtwertung: Nico Müller. Foto: hochzwei

Die Entscheidung um die Meisterschaft fällt zum letztmöglichen Zeitpunkt. Nico Müller gewinnt auf dem Hockenheimring am Samstag und verkürzt den Rückstand in der Gesamtwertung auf 13 Punkte. Der Berner Oberländer muss Titelverteidiger René Rast im finalen Rennen der DTM-Saison deutlich hinter sich lassen, damit er ihn überholt.

Am Samstag liefern sich die beiden ein mitreissendes, bisweilen aggressives Duell um den Tagessieg. Rast ist Schnellster im Qualifying und vergrössert damit seinen Vorsprung auf Verfolger Müller vorübergehend auf 20 Zähler. Der 28-Jährige aus Blumenstein übernimmt die Führung im Rennen nach der ersten Kurve, gibt sie zwischenzeitlich preis, vermag in der Schlussphase aber erneut nach vorne zu fahren. Dadurch, dass er gewinnt, bewahrt er sich eine realistische Chance auf den Titel.

Es wird aber auch so schwierig werden, den zweimaligen Gesamtsieger am Sonntag zu überholen – zu ausgeprägt ist die Dominanz der beiden Rivalen, der Rest des Feldes vermag nur schwer mitzuhalten. Robin Frijns, Müllers Teamkollege, ist an diesem Wochenende bislang nicht konkurrenzfähig.