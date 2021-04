Erster Superfinal für Skorps – Nichts zu verlieren, viel zu gewinnen Am Samstag (17 Uhr) bestreiten die Frauen von den Skorps Emmental Zollbrück ihren ersten Superfinal im Unihockey. Gegen die favorisierten Kloten-Dietlikon Jets können die Emmentalerinnen befreit aufspielen. Adrian Lüpold

Können Lara Kipf (links) und Lena Baumgartner von den Skorps Emmental Zollbrück auch im Superfinal jubeln? Foto: Marcel Bieri

Phalanx durchbrochen

Es war Langeweile aufgekommen gegen Ende des letzten Jahrzehnts im Schweizer Unihockey der Frauen. Piranha Chur und Dietlikon dominierten die Szene nach Belieben, standen zwischen 2012 und 2019 acht Mal in Serie gegeneinander im Playoff-Final. Die Bünderinnen heimsten in jener Zeit sechs Titel ein, die Zürcherinnen zwei. «Es war an der Zeit, dass wieder einmal ein anderes Team in den Final einzieht», sagt Lukas Schüepp, Coach der Skorps Emmental Zollbrück, mit einem Schmunzeln.

Dank zuletzt tollen Leistungen schafften es die Emmentalerinnen die Phalanx zu durchbrechen. Unter dem Motto «Zäme i Final» brillierten sie im Playoff sowohl im Viertelfinal gegen Unihockey Berner Oberland als auch im Halbfinal gegen die Wizards Bern Burgdorf. In beiden Serien (je 3:0) überzeugten die Skorps mit Teamgeist, Spielwitz und jenem Biss, den es für den Einzug in einen Superfinal benötigt. Das Erreichen des Endspiels bedeutet ohne Zweifel der grösste Erfolg in der 18-jährigen Historie des 2003 gegründeten Clubs.