Elternfrage zu Mobbing an der Schule – Nichts wird ausgelassen, um meine Tochter zu schikanieren Die Tochter einer Leserin wird seit der Rückkehr aus dem familiären Sabbaticaljahr in ihrer alten Schule gemobbt. Elternberaterin Christelle Schläpfer weiss Rat. Christelle Schläpfer

Geschieht häufig und meist grundlos: Beim Mobbing wird dasselbe Kind immer und immer wieder angegriffen. Illustration: Benjamin Hermann

Liebes Mamablog-Team, manchmal mache ich mir echt Vorwürfe, dass wir ein Sabbaticaljahr in Frankreich gemacht haben, denn seit unserer Rückkehr in die Schweiz wird unsere Tochter (11) in ihrer alten Klasse gemobbt. Nichts an ihr ist mehr recht: Sie trägt die falschen Kleider, hat eine doofe Frisur und sagt dummes Zeug. Es wird nichts ausgelassen, um sie zu schikanieren und blosszustellen. Dabei war sie vor unserem Aufenthalt in Frankreich nicht schlecht integriert. Aber selbst ihre damalige beste Freundin will nichts mehr von ihr wissen. Ich habe mir schon überlegt, mit den Eltern der Freundin Kontakt aufzunehmen – aber meine Tochter will auf keinen Fall, dass ich mich einmische, und verkriecht sich immer mehr. Wie soll ich vorgehen? Leserfrage von Karin