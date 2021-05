Was ist Liebe für Sie?

Eine schwierige Frage, auch wenn sie einfach klingt. Ich habe die Liebe jedenfalls nicht erst lernen müssen, die ist mir irgendwie in die Wiege gelegt worden. Ich war ja so ein spätes, ersehntes Kind und bin in den Kriegsjahren in grosser Geborgenheit aufgewachsen. In bescheidenen Verhältnissen, aber das ist ja bekannt. Ich war tatsächlich ein geliebtes Kind.