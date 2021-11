Thuns Stadtingenieur – «Nichts für Überempfindliche und Nachtragende» Nach 13 Jahren als Stadtingenieur geht Rolf Maurer in Pension. Die «Blauen Wellen» und die Umgestaltung der Allmendstrasse waren seine markantesten Projekte. Marc Imboden

Die «Blauen Wellen» waren ein Projekt des Tiefbauamtes, das erst für heftige Kritik sorgte, sich später aber bewähren sollte. Der Thuner Stadtingenieur Rolf Maurer hatte damals die Federführung. Foto: Patric Spahni

Den Rex-Kreisel schlägt Rolf Maurer als Treffpunkt vor. Der langjährige Stadtingenieur von Thun hat zurzeit Ferien. Die letzten in seinem Leben, wenn man so will. Denn Ende November geht er in Pension. Sein Büro hat er bereits geräumt, die laufenden Geschäfte seinen beiden Stellvertretern übergeben.

«Mein Motto lautet ‹servir et disparaître›», sagt er, als wir uns an einem kalten, aber sonnigen Morgen an dem Verkehrsknotenpunkt zwischen Kuhbrücke und Kinos treffen. Dienen und verschwinden. Ins Tiefbauamt geht er nicht mehr. «Wenn man nicht mehr Chef ist, sollte man sich nicht mehr bei seinen früheren Mitarbeitenden aufhalten. Das führt bei diesen nur zu Verwirrung, wer jetzt das Sagen hat.»