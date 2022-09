Erinnerung an den Holocaust – «Nicht vergessen, wozu Menschen fähig sind» Emil Roosen überlebte das Konzentrationslager Bergen-Belsen. Warum seine Geschichte heute noch wichtig ist, erzählte seine Tochter am Gymnasium Neufeld. Jessica King

Margalith Altmann schildert Schülerinnen und Schülern vom Leiden, das ihr jüdischer Vater im Holocaust durchleben musste. Foto: Nicole Philipp

Vor seiner Befreiung muss Emil Roosen ein letztes Mal durch die Hölle. Als sich die Truppen der Alliierten am 11. April 1945 dem Konzentrationslager Bergen-Belsen nähern, reagieren die Nazis mit einem letzten grausamen Akt: Sie pferchen den 19-Jährigen zusammen mit seiner Mutter und 2500 anderen jüdischen Inhaftierten in Viehwaggons, verriegeln die Türen und deportieren sie in Richtung des Konzentrationslagers Theresienstadt.