Die Klimabewegung besetzt den Bundesplatz in Bern. Ein begründeter Protest? Die Meinungen bei den Leserschaft geht weit auseinander. Foto: Adrian Moser

Zu «Wie die Klimabewegung den Bundesplatz besetzt»

Nicht sofort den Wasserwerfen anfordern

Rechtlich gesehen ist die Sache klar: Während der Session darf vor dem Bundeshaus nicht demonstriert werden. Im Gegensatz zu einem Unrechtsstaat soll und muss im Dialog die baldige Auflösung dieser illegalen Aktion erreicht werden. Schliesslich sind es unsere Kinder und Grosskinder, die hier für eine bedenkenswerte Sache auf die Strasse gehen. Wer nach sofortigem Einsatz von Wasserwerfern schreit, von Klimakommunisten und Chaoten schwadroniert und die Stadtregierung als linksgrün durchseucht bezeichnet, der begeht geistige Brandstiftung. Ich bin glücklich, in einer Stadt zu leben, die den Bundesplatz nicht mit dem Tiananmen-Platz in Peking verwechselt.

Hansjürg Sieber, Bern

Schade für die Bauern und Marktfahrer

Wer die Nachrichten über das Klima-Protestcamp auf dem Bundesplatz liest, muss schon sehr irritiert sein. Da besetzt eine Gruppe von wohlstandsverwahrlosten und ideologisch aufgeladenen jungen Menschen den Bundesplatz, bricht die Regel des Demonstrationsverbots während der Polit-Session und versperrt den Marktfahrern ihren Arbeitsplatz. Die Regierung der Hauptstadt ist überfordert, will verhandeln und erst einmal abwarten. Nach Gesprächen wollen die Klima-Jünger in ihrer Grosszügigkeit einen Teil des Marktplatzes für den Wochenmarkt freigeben, aber ausweichen auf einen anderen Platz (Waisenhausplatz oder Kleine Schanze) liegt nicht drin. Schade für die Bauern und Marktfahrer, welche teilweise unverrichteter Dinge wieder abziehen und sich auch sonst ziemlich ärgern mussten. Nun gut, müssen sie eben nächstes Mal noch etwas härter und länger arbeiten, um den Wohlstand unserer Gesellschaft und auch der Klima-Jugend mitsamt ihren Verbündeten aufrecht zu erhalten.

David Furer, Steffisburg

Klimajugend wurde von linken Politprofis gekapert

Sieht man die Forderungen der Klimajugend auf dem Bundesplatz wird klar, dass die jungen, noch etwas naiven Idealisten bereits von linken Politprofis gekapert wurden. Die Klimafrage wird als neuer, wirksamer Hebel eingesetzt, nachdem die Träume nach einer Diktatur des Proletariats sich in Luft aufgelöst haben. Die Strippenzieher im Hintergrund bieten Organisation, das Material samt Slogans und Ausbildung im Kampf gegen den Rechtsstaat. Sie nutzen die jugendliche Abenteuerlust gezielt aus für ihr Ziel: die Veränderung der Gesellschaft in ihrem Sinne. Eine Gesellschaft die den jungen Aktivistinnen und Aktivisten eine Ausbildung bot, die es ihnen eigentlich ermöglichen sollte, die aktuellen Herausforderungen zukünftig eigenständig und etwas differenzierter anzugehen.

Werner E. Wiedmer, Biel

Zu «Die Pläne von Aldi und Co. spalten das Volk»

Sie wollen jeden Quadratmeter überbauen

Die Langnauer Politiker beteuern in Gesprächen immer wieder, den Dorfkern wirtschaftlich stärken zu wollen. Dies um eine Situation wie beispielsweise in der Burgdorfer Altstadt zu verhindern. Mit der Überbauungsordnung am Ilfiskreisel tun sie einmal mehr das genaue Gegenteil. Dieser Vorschlag ist alles

andere als nachhaltig, wie sich das aus Politikern bestehende Pro-Komitee in seinem Hochglanzprospekt rühmt. Vielmehr wird den Wünschen von Profiteuren entgegen gekommen, jeden Quadratmeter Land und Luft überbauen zu dürfen. Damit können in unser Dorf bestimmt keine besseren Steuerzahler angezogen werden: Die wünschen sich Lebensqualität und nicht Beton und Verkehr soweit das Auge reicht!

Armin Brunner, Langnau im Emmental

Zur Beschaffung neuer Kampfflugzeuge

Fluglärm wird mit neuen Kampfjets kaum leiser sein

Wenn Sie wie ich massiv unter dem gegenwärtig fast täglichen und oft stundenlangen Fluglärm der Flugwaffe in der Region Thun leiden, stimmen Sie unbedingt gegen die Beschaffung der viel zu vielen neuen Kampfjets. Denn die gekauften Jets wollen auch geflogen werden und leiser als die heutigen werden sie kaum sein. Und die Ressourcenverschwendung und der Beitrag zur Klimaerwärmung steigen auch.

Theo Schmidt, Steffisburg

Die Last für kommende Generation ist schon gross

Die Vorstellung, dass ein Angriff einer fremden Macht mit Kampfjets abgewehrt werden kann ist «Kalter-Krieg-Romantik». Gegen moderne Angriffswaffen sind diese nahezu wirkungslos. Das wissen auch die Militärs. Für ein solches Szenario sind andere Systeme sinnvoller. Für ein Gefühl von Sicherheit sind wir offenbar bereit, sehr viel Geld auszugeben, obwohl es nur eine Scheinsicherheit ist. Der Bund muss viele Milliarden Franken wegen der Corona-Krise aufwenden. Deshalb stelle ich mir die Frage, was wir den kommenden Generationen noch alles aufbürden wollen.

Sepp Doppmann, Gstaad

Zur Änderung des Jagdgesetzes

Abschuss muss in der Kompetenz des Bundes bleiben

Was man schon lange vermutet hat und im Wallis durchaus öffentlich zum Stammtischgespräch gehört: Der Wolf wird gewildert. Das hat es zwar schon immer gegeben, aber dass das mit staatlicher Unterstützung passiert, geht dann doch zu weit. Für mich gehört das zum Hauptgrund, das Jagdgesetz in dieser Form abzulehnen. Wir dürfen nicht den Wilderern in gewissen Kantonen für ihr Tun noch die Legitimation geben. Der Abschuss muss zwingend in der Kompetenz des Bundes bleiben.

Hanspeter Steiner, Boll

Erbe an unsere Grosskinder weitergeben

Für uns Bergbauern entscheidet die kommende Abstimmung, ob wir unsere Alpen noch wie bis anhin bewirtschaften und pflegen können wie es unsere Grossväter getan haben. Nur mit einem revidierten Jagdgesetz ist es möglich, dieses wunderschöne Erbe an unsere Grosskinder weiterzugeben.

Andreas Moor, Hasliberg