Zweiter Sieg in Folge – Nicht schön, aber erfolgreich Der BSV Bern gewinnt beim RTV Basel 25:20 und beendet die NLA-Hauptrunde mindestens auf Platz 7. Reto Pfister

Torhüter Mario Cvitkovic steigerte sich im Lauf des Spiels in Basel. Foto: Marcel Bieri

Schöner Handball sieht anders aus. Das spielt letztlich aber keine Rolle, wenn die beiden Punkte trotzdem eingefahren werden können. Das Auswärtsspiel des BSV Bern gegen den RTV Basel war durch viel Kampf geprägt, durch diesen Kampf konnten die Berner letztlich auch das Geschehen zu ihren Gunsten wenden. Mit 25:20 gewann der BSV am Rheinknie, es war der zweite Sieg in Folge.

In Bestform präsentiert sich das Team von Trainer Aleksandar Stevic auch jetzt noch nicht, hingegen war die Bereitschaft deutlich zu spüren, über eine starke Abwehrleistung auch schwierige Situationen bewältigen zu können. Eine solche trat in der ersten Halbzeit ein, als der BSV mit sechs Toren Differenz (6:12) in Rückstand geraten war. Der Basler Topskorer Aleksandar Spende hatte fast nach Belieben getroffen. Fortan wurde dieser offensiver angegangen und in seinem Wirkungskreis eingeschränkt; die Limiten der anderen RTV-Akteure wurden danach klar ersichtlich.

Revanche für den Februar

Beim BSV steigerte sich hinter einer starken Defensive auch Torhüter Mario Cvitkovic; die Gäste bekamen das Spiel unter Kontrolle und konnten es in der Schlussphase noch klar für sich entscheiden. Damit nahmen die Berner auch Revanche für die Heimniederlage im Februar, als sie bis jetzt zum einzigen Mal in dieser Saison gegen ein Team aus den letzten 3 der NLA Punkte abgaben.

Durch den Sieg in Basel ist auch klar, dass sich nur noch der BSV und Wacker Thun um Platz 6 in der Hauptrunde duellieren, die Nordwestschweizer können die beiden Berner Equipen nicht mehr einholen. Verlieren verboten heisst es für den BSV am nächsten Donnerstag. Im Cup-Viertelfinal beim NLB-Vertreter Wädenswil/Horgen können sie ihrem Ziel, der Teilnahme am Endspiel in der eigenen Halle, einen Schritt näherkommen.