Erlenbacher feiert 90. Geburtstag – Nicht nur musikalisch unermüdlich neugierig

Sein Leben stand und steht im Zeichen der Musik. Am Dienstag, 10. Mai, feiert der Klarinettist, Komponist und Arrangeur Gottfried Aegler aus Erlenbach seinen 90. Geburtstag. Svend Peternell

Gottfried Aegler mit Klarinette: Der Musiker aus Erlenbach wird am 10. Mai 90-jährig. Foto: PD

Gottfried Aegler ist so etwas wie eine musikalische Institution. Zeitlebens hat er als aktiver Musiker (Klarinette, Saxofon, Akkordeon) gewirkt – und sowohl in der Volksmusik wie in der Klassik und der Blasmusik Akzente gesetzt. Er war Komponist, Dirigent, Arrangeur und Verleger in Personalunion. 1989 wurde er mit dem Goldenen Violinschlüssel bedacht. Die Laudatio hielt die Volksmusikgrösse Wysel Gyr.

Gelernter Schriftsetzer