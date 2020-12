Leserreaktionen – «Nicht nur Linke empfinden das als ungerecht» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zur Diskussion ums Ständemehr

«Wir müssen darüber reden, wie wir zu einem gerechteren Abstimmungsmodus kommen», sagt Regula Rytz, Nationalrätin der Grünen. Sie fordert Änderungen beim Ständemehr. Foto: Keystone

Zum Leserbrief von Peter Ernst-Jost

Regula Rytz setzt sich nicht nur «angeblich» für Minderheiten ein, sie tut es tatsächlich. Peter Ernst-Jost unterstellt Regula Rytz ein «trauriges Demokratieverständnis.» Ich glaube, dass eher der Leserbriefschreiber Demokratie nicht ganz versteht: Selten führt ein einzelnes Ereignis zum Umsturz eines Systems; es sind meistens längere Entwicklungen, längeres Unbehagen, wo ein einzelnes gravierendes Ereignis wie die vergangene Abstimmung zum Tropfen wird, der das Fass zum Überlaufen bringt. Nicht nur Linke empfinden es als ungerecht, wenn eine Stimme aus dem Appenzell 40 Mal mehr zählt als die eines Zürchers oder einer Zürcherin. Das entspricht eigentlich nicht unserer Verfassung, die Verhältnismässigkeit vorschreibt. Da darf man doch dieses Missverhältnis wohl zur Diskussion stellen, wie das Regula Rytz macht, ohne gleich mit Diktatoren in den gleichen Topf geworfen zu werden. Hier offenbart sich ein Schwarz-Weiss-Denken. Walter Stucki, Hünibach

Zu «Die Grünen rütteln am Ständemehr»

Es ist nicht das erste Mal, dass Grüne und andere Linke demokratisch legitimierte Regeln beschuldigen, wenn sie eine Abstimmung verlieren. Dass sie jetzt das Ständemehr im Visier haben, zeigt den mangelnden Respekt für das, was die mehrsprachige und multikulturelle Schweiz zusammenhält. Respekt der «Grossen» für die «Kleinen» sowie unsere sprachlichen und ethnischen Minoritäten, von der gerne bemühten Solidarität gar nicht zu sprechen. Das Ständemehr widerspiegelt unser Zweikammersystem das dem Zusammenhalt des Landes dient und dies trotz seiner komplexen Bevölkerungsstruktur. Diese bewährte Säule des «Systems Schweiz» in Frage zu stellen, bedarf eines gerüttelten Masses an Arroganz oder der blinden Überzeugung, die Gerechtigkeit alleine für sich gepachtet zu haben. Werner E. Wiedmer, Biel

Sie greifen zum politischen ZweihänderMit dem Ausgang der nationalen Abstimmungen können sich gewisse Exponenten (auch renommierte Berner Vertreter der Grünen) nicht abfinden. Sie greifen zum politischen Zweihänder und wollen gleich das bewährte Instrument des Ständemehrs, das auch für den Minderheitenschutz steht, neu regeln. Sie argumentieren, dass Stimmen in kleinen Kantonen der Innerschweiz mehr zählen als in grossen. Das mag vielleicht stimmen. Es stimmt aber auch, dass drei kleine Innerschweizer Kantone wesentlich mithelfen unter anderem grosse Kantone wie Bern beim nationalen Finanzausgleich seit Jahren unter die Arme zu greifen. Ohne diese milliardenschweren jährlichen Ausgleichszahlungen hätte so manches Luxusprojekt (auch der Grünen) in Bern nicht realisiert werden können und man hätte sich endlich nach den eigenen finanziellen Realitäten ausrichten müssen. Heinz Schweizer, Thun

Zum Leserbrief von Peter Kammermann

Peter Kammermann macht es sich etwas gar einfach, in dem er die Verantwortung für die Ablehnung der beiden Initiativen den älteren Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern in die Schuhe schiebt. Das Volk als Ganzes hat die Initiative angenommen, die Stände haben die Verfassungsänderung abgelehnt. Das liegt aber sicher nicht in der Verantwortung der älteren Stimmbürger, sondern primär bei den Jungen selbst. Es ist natürlich cooler, die Uni zu schwänzen, um mit Bannern durch die Städte zu marschieren und Forderungen zu stellen, als das Stimmcouvert zu öffnen, um diesen Forderungen Nachdruck zu verleihen. Abstimmen ist halt voll retro und analog, dafür gibt es – zum Glück – noch keine App. Solange von den 18- bis 35-jährigen nur 25 bis 30 Prozent an Wahlen und Abstimmungen teilnehmen, liegt es voll und ganz an den Jungen selber, ob ihre Initiativen und anderen Forderungen politisches Gehör finden. Markus Weber, Latterbach

Zu «Mieterlass per Gesetz steht vor dem Absturz»

Was für ein Trauerspiel unserer bürgerlichen Parteien für das Versenken der Unterstützung betreffend Mietzinsreduktion in der Coronakrise. Vor jeder Abstimmung prahlen die bürgerlichen Politiker wie sie für das Gewerbe, die KMU und die Wirtschaft da sind. Was nun seit letztem Sommer im Parlament in dieser Beziehung abgegangen ist, war ein Schildbürgerstreich sondergleichen. Zuerst war das Parlament dafür, dann hat man es auf die Wintersession verschoben und konnte in der Zwischenzeit Abweichler bearbeiten und jetzt haben wir das Resultat. Ich hoffe, dass die bürgerlichen Wähler bei den nächsten Wahlen daran denken werden, wie sie ihre Parlamentarier im Stich gelassen haben. Walter Weber, Worblaufen

Zu «Dieser Abstimmungskampf war erst der Anfang»

Bundesrätin Karin Keller-Sutter (FDP) hat im Abstimmungskampf um die Konzernverantwortungsinitiative ein Verhalten an den Tag gelegt, das wir leider nur zu gut aus den USA kennen: Wenn es nicht so läuft, wie sie es gerne hätte, greift sie zu Lügen: Sie stellt sich vor die Grosskonzerne und nimmt damit bewusst deren Machenschaften in Schutz, dazu nimmt sie die über 80 000 angeblich betroffenen KMU der Schweiz als Schutzschild. Sie kolportiert Unwahrheiten, namentlich «eine drohende Klagenflut», «die Beweislastumkehr», «die Haftung für die ganze Lieferkette». Mein Vertrauen hat sie verloren und bestimmt auch das Vertrauen der 50,7 Prozent Ja-Stimmenden. Dora Widmer, Belp