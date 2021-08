Amanda Knox kritisiert Film «Stillwater» – Nicht mit meinem Namen Amanda Knox, in Italien des Mordes angeklagt und später freigesprochen, wehrt sich dagegen, dass sie noch Jahre später die Chiffre für einen komplexen Kriminalfall ist. Tobias Kniebe , Matthias Lerf

Sie will endlich die Kontrolle darüber haben, in welchem Kontext ihr Name verwendet wird: Amanda Knox 2019 in Modena, Italien. Foto: Antonio Calanni (Keystone)

In den USA ist gerade der Film «Stillwater» in den Kinos angelaufen, der zuvor auf dem Filmfestival in Cannes gezeigt wurde und dort eine Standing Ovation bekam. Der Applaus war so langanhaltend, dass Matt Damon, der Hauptdarsteller, sogar in Tränen ausbrach. Anschliessend gingen Berichte über «Stillwater» um die Welt.

In der «Süddeutschen Zeitung» klang das beispielsweise so: Man folge, war da zu lesen, der von Matt Damon gespielten Hauptfigur Bill Baker «nach Marseille, wo seine lesbische Tochter studiert hat, bis sie – deutlich angelehnt an den Fall Amanda Knox – als Täterin in einem Mordfall verurteilt wurde».