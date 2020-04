Humanitärer Appell – «Nicht in Egoismus versinken» Mehr als 130 Organisationen verlangen, Menschen aus den überfüllten griechischen Flüchtlingslagern in der Schweiz aufzunehmen. Fabian Bracher aus Heimiswil ist einer der Koordinatoren der Kampagne. Giannis Mavris

Fabian Bracher ist einer der vier Hauptkoordinatoren des Osterappells. Die Kampagne wurde durchwegs online konzipiert und durchgeführt. Foto: Brigitte Mathys

Über 30’000 Unterschriften innerhalb der ersten 75 Stunden: Der «Osterappell zur Evakuierung griechischer Camps» schlug am Ostermontag ein wie eine Bombe. Zeitweise war sogar die Webseite der Kampagne überlastet, wie Fabian Bracher sagt: «Ich kann mich nicht erinnern, dass je eine ähnliche Petition so erfolgreich war.» Bracher ist der Präsident des Hilfswerks One Happy Family aus Burgdorf und einer der vier Koordinatoren des Appells, hinter dem mehr als 130 Organisationen stehen.