Musikgesellschaft Zweisimmen – Nicht immer so gefestigt wie heute Von der Schmach zum Traditionsverein: Seit 125 Jahren prägt die Musikgesellschaft Zweisimmen die Kulturlandschaft des Dorfes. Am Freitag wird gefeiert. Leonora Schulthess

Die sieben Gründungsmitglieder der Musikgesellschaft Zweisimmen 1898 unter der Leitung von Lehrer Griessen. Foto: PD

Heutzutage scheint es nicht unüblich, dass zwischen Arbeits- und Alltagsstress bei vielen Personen die Zeit fehlt, um regelmässig einem Hobby nachzugehen: Die Terminkalender sind zu voll. Gleichzeitig wird in den letzten Jahren immer öfters vom Vereinssterben berichtet. Wenn ein Verein wie die Musikgesellschaft Zweisimmen sein 125-jähriges Bestehen feiern kann, ist das «umso schöner». Da sind sich Beatrice Stalder, Präsidentin Musikgesellschaft Zweisimmen, und Beatrice Zeller, OK-Präsidentin der diesjährigen Berner Oberländischen Musiktage und Zweisimmer Gemeindepräsidentin, einig. «Wir freuen uns sehr, dass wir die Berner Oberländischen Musiktage hier in Zweisimmen ausrichten und am Freitag, 9. Juni, unser Jubiläum feiern können», erzählt Zeller im Gespräch.