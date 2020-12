Spital Zweisimmen – Nicht genügend ausgelastet Stephan Hill, VR-Präsident von Gesundheit Simme Saane (GSS), kritisiert einzelne Ärzte und ruft auf zur Stärkung der regionalen medizinischen Versorgung. Hans Peter Roth

Das Spital Zweisimmen hat in dieser Zeit noch Kapazitäten frei. Archivfoto: Svend Peternell

«Das Spital Zweisimmen ist unter seinem Potenzial ausgelastet», hält Stephan Hill, Präsident des Verwaltungsrates der Gesundheit Simme Saane AG (GSS), klipp und klar fest. Der GSS-Verwaltungsrat habe dies an seiner jüngsten Sitzung zur Kenntnis nehmen müssen. In Zeiten des Hochbetriebs in Spitälern wegen Covid-19 mag das erstaunen, hat aber damit nichts zu tun. Seit Anfang November werden in Zweisimmen auch Corona-Patienten aus der Region hospitalisiert. Vorher wurden diese alle stationär im Spital Thun aufgenommen.

Region unterstützen

Vielmehr komme die teilweise ungenügende Auslastung des zur Thuner Spitalgruppe STS AG gehörenden Spitals teils daher, dass sich Bewohner des Einzugsgebiets lieber woanders behandeln liessen, auch wenn es in Zweisimmen möglich wäre, meint Hill. «Leider müssen wir auch feststellen, dass einzelne Ärzte ihre Patienten am Spital Zweisimmen vorbei ins übrige Oberland und bis nach Bern einweisen.»