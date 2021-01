Psychischer Umgang mit Corona – «Nicht gegen die aktuelle Situation ankämpfen» Im Interview in einem Wald bei Beatenberg spricht Psychologe Thomas Theurillat über Chancen in der Krise, halb volle Gläser und Stressbewältigung. Bruno Petroni

«Auszeiten organisieren»: Thomas Theurillat bei einer kurzen Rast auf seiner Wanderung mit dem Gleitschirm am Rücken. Foto: Bruno Petroni

Thomas Theurillat, jeder von uns ist in irgendeiner Weise mit der Corona-Krise konfrontiert. Wie kommen Sie persönlich mit der Situation klar? Was tun Sie als Familienvater, um in der Krise die Ruhe zu behalten und beruflich gar andere Menschen zu unterstützen? Als Familienvater kann ich mit meinem Verhalten meinen Kindern beibringen, zu unterscheiden, was ich in der Welt ändern kann und was nicht – und trotz allem optimistisch in die Zukunft zu blicken. Kinder nehmen von uns sowohl Negatives als auch Positives auf. Aus diesem Grund verbringe ich mit ihnen so viel Zeit wie möglich draussen in der Natur, an der frischen Luft. So gesehen kann jeder Elternteil auch ein Coach fürs Leben sein.

Welche Möglichkeiten hat man denn, um etwas zu verändern? Wie bei einer Wegkreuzung gibt es drei Wege – und diese sind für jede Entscheidung im Leben anwendbar: Entweder Sie nehmen eine Situation an, wie sie ist, und halten diese aus, oder Sie verändern sie. Als dritter Weg bleibt, die Situation zu verlassen. Wenn Sie am Arbeitsplatz an Dauerstress leiden, können Sie entweder lernen, mit diesem Stress umzugehen, Sie verändern etwas, oder Sie kündigen. Nur so bleiben Sie Chef über Ihr Leben und werden nicht zum Opfer. Wer sich nicht für eine dieser drei Möglichkeiten entscheidet, bleibt oft stehen, jammert daher oder steckt wie der Vogel Strauss den Kopf in den Sand.

Leidenschaft in der Natur holen Infos einblenden Thomas Theurillat ist Bergführer, Arbeitspsychologe und Gründer der Beratungsfirma Oneday, in welcher zurzeit elf Coachs arbeiten. Das Stärken von Menschen in anspruchsvollen Situationen ist zum Kern von Theurillats beruflicher Tätigkeit geworden, wie auch der Aufbau einer nachhaltigen Dienstleistung in der Begleitung von Firmen in Transformationen. Als Coach gilt seine besondere Aufmerksamkeit der Synthese von analytischen und intuitiven Lösungsstrategien angesichts grosser Herausforderungen. Theurillat setzt dabei auf die Synthese von Leidenschaft und Verstand in der freien Natur. Der 41-jährige gebürtige Basler und Vater von zwei Töchtern lebt mit seiner Familie in Interlaken. Theurillat feierte unter anderem als Mentalcoach des sechsfachen X-Alps-Siegers Chrigel Maurer Erfolge. Gemeinsam mit Letzterem schreibt Theurillat zurzeit ein Buch über «Die Kunst des Startens». Darin vergleicht er die aktuelle Corona-Krise mit einem Gleitschirmflug: «An Tagen, wo es viel Abwind hat, gibt es immer auch Stellen mit starkem Aufwind. Gut zu starten, heisst, hin zum Aufwind zu fliegen.» (bpm) www.oneday.ch

Es herrschen weltweit Corona-bedingte Unsicherheit, Stress und Zweifel. Was tun? In der aktuellen Situation sehen sich Menschen mit neuen Belastungen konfrontiert: Homeoffice, eingeschränkte soziale Kontakte, fehlende Routinen und Rückzugsraum oder Unsicherheiten in Bezug auf die Zukunft. Erholung ist jetzt wichtiger denn je. Gönnen Sie sich täglich ein Time-out – einen Moment, um Ihr Energielevel langfristig zu stärken und Stress zu reduzieren.

«Unser Hirn funktioniert wie ein Magnet: Haben wir gute Gedanken, ziehen wir zwangsläufig Gutes an und treffen auch gute Leute. Wenn wir schlecht drauf sind, lesen wir in den Medien nur die negativen Schlagzeilen und ärgern uns viel schneller über alles.» Psychologe Thomas Theurillat

Erholung tönt schön und gut – ist aber schneller gesagt als umgesetzt. Wie holt sich ein Familienvater Erholung, der aufgrund der Corona-Krise vor wirtschaftlichem Ruin und mit vierköpfiger Familie dasteht? Wenn wir Sorgen haben, befindet sich unser Denken in einem Tunnel. Es ist wichtig, diesen Tunnelblick wieder zu öffnen, indem wir uns Auszeiten organisieren. Momente, in welchen wir frei denken und Lösungen suchen können. Das kann auch nur ein Spaziergang sein – allerdings unbedingt ohne Handy oder andere Störfaktoren. Unser Hirn funktioniert wie ein Magnet: Haben wir gute Gedanken, ziehen wir zwangsläufig Gutes an und treffen auch gute Leute. Wenn wir schlecht drauf sind, lesen wir in den Medien nur die negativen Schlagzeilen und ärgern uns viel schneller über alles. Dieser Stress schürt Ängste. Erholung ist nicht nur Abbau von Stress und Gereiztheit, sondern auch Aufbau von Zuversicht, Stolz und dem Gefühl, etwas bewirken zu können – den Akku zu füllen.

Unser Hirn hat aber keinen Schalter, den man einfach von Negativ auf Positiv umlegen kann. Doch, diesen Schalter gibt es tatsächlich. Denn bei allen Ungerechtigkeiten gibt es etwas, das absolut gerecht verteilt ist: Jeder von uns hat gleich viel Zeit zur Verfügung – nämlich 24 Stunden pro Tag. In diesen 24 Stunden lauert die Gefahr, ins Jammern zu geraten und zu lamentieren, wie viel besser früher alles gewesen sei. Jammern reduziert das Selbstwertgefühl, was das Gegenteil von Stolz ist. Und hier befindet sich der Schalter: Wir müssen unseren Blick nach vorne richten. Zum Jetzt und in die Zukunft. Was vorbei ist, ist vorbei. Wir können die Vergangenheit zwar analysieren, aber alles Hadern würde nur unnötig Energie verschwenden. Was wir mit den täglich zur Verfügung stehenden 24 Stunden machen, liegt in unserer Hand, unabhängig von unserer wirtschaftlichen Situation. Wir können etwas für unsere Gesundheit tun, oder aber endlich mal Träume realisieren, die wir vielleicht schon jahrelang vor uns hergeschoben haben. Wichtig ist auch, dass wir nicht gegen die aktuelle Situation anzukämpfen versuchen, sondern uns ihr anpassen.

«Das Tolle an uns Menschen: Unser Hirn ist kein Knochen, sondern eine bewegliche Masse, die ich trainieren kann, wenn ich nur will.» Psychologe Thomas Theurillat

Das heisst? Schauen Sie: Eine dicke Buche hier in diesem Wald steht stabil und kräftig da. Auf den Menschen übertragen könnte man sagen, sie ist stur. Bei einem Föhnsturm kann diese aber knicken. Eine Palme, die normalerweise dort wächst, wo es Wirbelstürme gibt, ist resilient: Sie biegt sich zwar im Sturm, und danach steht sie wieder gerade da.

Und wie werde ich als Mensch nun von einer Buche zur Palme? Das Tolle an uns Menschen: Unser Hirn ist kein Knochen, sondern eine bewegliche Masse, die ich trainieren kann, wenn ich nur will. Wenn ich bei aufkommendem Sturm auf die Zähne beisse, verstärke ich meine Sturheit, knicke aber vielleicht am Schluss doch noch ein. Wenn ich mich aber der gegebenen Situation hingebe, sie akzeptiere, wie sie ist, und damit lebe, werde ich zur Palme, die sich zwar im Sturm biegt, aber nicht bricht – und danach wieder aufsteht. Wir müssen lernen, hinzunehmen, dass sein darf, was ist. Manchmal ist es einfacher, ein Wunschbild aufzugeben und den Tatsachen in die Augen zu schauen: Sei es nach einer Scheidung, bei einem Bandscheibenvorfall oder was auch immer. Es gibt immer einen Weg. Und dieser Weg liegt vorne. In der Zukunft.

Apropos Hirn: Unser Hirn wird täglich von einer Informationsflut bombardiert. Wie gehen Sie selber damit um? Ich schaue, welche und wie viele Informationen ich in mein Hirn hineinlassen will. Brauche ich dermassen viele Infos, um glücklich zu werden? Nein. Und so haben wir zu Hause kein TV-Gerät. Ich gucke höchstens mal am Abend kurz in die Medien. Viele Newsjunkies sind permanent am Drücker und lassen die negativen Informationen auf sich prasseln. Das ist nicht der Weg zum Glück, denn bei den Medien geht es oft gar nicht um Informationen, sondern um Emotionen.

«Wir erfolgsverwöhnten Schweizer wollen immer besser werden. Das ist Stress pur. Wir können doch nicht ewig auf Rekordkurs leben.» Psychologe Thomas Theurillat

Welcher Weg führt denn zum Glück? Die Redewendung «Jeder ist seines Glückes Schmied» kannte man schon bei den alten Römern. Und sie gilt immer noch, auch wenn es etwas schwieriger geworden ist, das Feuer am Leben zu erhalten. Vergeuden wir also nicht unnötig Energie mit Sachen, die wir eh nicht beeinflussen können. Ein weiterer treffender Spruch ist derjenige mit dem halb leeren oder halb vollen Glas. Hier gilt die Frage: Wie mache ich mehr aus dem Wasser. Wenn wir über die Luft im Glas reden, kommt deswegen nicht mehr Wasser rein. Es soll ja auch nicht das Ziel sein, das Glas komplett zu füllen. Ein klein bisschen mehr als halb voll wäre schon ein Erfolg.

Das ist weit entfernt von Rekorddenken ... Wir erfolgsverwöhnten Schweizer wollen immer besser werden. Das ist Stress pur. Wir können doch nicht ewig auf Rekordkurs leben. Die Frage sollte sein, was denn gut genug wäre, um zufrieden zu sein. Etwas weniger Erfolgsdruck fördert das positive Denken, womit wir wieder bei der Einstiegsfrage angelangt wären.