Hallenprojekt in Thun – Nicht eine sondern zwei Hallen sollen in Thun-Süd entstehen Neben den bekannten Pläne für eine Ballsporthalle kommt ein neues Projekt hinzu: Der Verein «Entwicklung Projekt Allmend 4» plant eine Sporthalle für Klettern, Bouldern, Tennis und Badminton. UPDATE FOLGT

Neben Fussball soll in Thun-Süd auch Handball, Tennis oder Sportklettern möglich sein. Es sind zwei Hallenprojekte geplant. Foto: Christoph Gerber

Das Wacker Thun mithilfe privater Investorinnen und Sponsoren eine Ballsporthalle realisieren will, ist bekannt (wir berichteten). Nun plant der Verein «Entwicklung Projekt Allmend 4» eine Sporthalle für Klettern, Bouldern, Tennis und Badminton, wie die Stadt am Montag mitteilt. Im Aussenbereich sind zudem Tennis- und Padelplätze vorgesehen. Gemeinsam wandten sich die beiden Trägerschaften an die Burgergemeinde Thun als Grundeigentümerin sowie die Stadt Thun als Planungsbehörde.