Leserreaktionen – «Nicht die Kinder haben ein Problem mit den Masken, sondern die Eltern» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zum Verein, der die Maskenpflicht für 5.- und 6.-Klässler rückgängig machen will.

Kinder mit Maske: Für den Verein «Kinder atmen auf» unverhältnismässig. Für unsere Leserin eine notwendige Massnahme in der Krise. Foto: Getty Images

Zu «Sie kämpft gegen die Maskenpflicht für Kinder»

Wie mir diese überbehütenden, egoistischen Helikopter-Eltern mit ihrem Maskenpflicht-Theater auf die Nerven gehen. Wir haben eine Krise, die uns alle betrifft, und Vorgaben, an die sich alle halten müssen. Doch nicht die Kinder haben ein Problem mit den Masken, sondern deren Eltern, was sich dann auf die Kinder überträgt. Unsere beiden Kinder tragen die Masken ohne zu jammern und sind stolz, andere damit schützen zu können. Es ist an uns Eltern, als gutes Vorbild und Beispiel voranzugehen und nicht aus jeder Mücke einen Elefanten zu machen. Traut euren Kindern endlich mehr zu. Übrigens treffen die Virus-mutationen vermehrt und verstärkt nun auch Kinder und Jugendliche. Auch wenn diese kaum bis keine Symptome zeigen, können sie dennoch Träger sein und das Virus an andere, Geschwächte, weitergeben. Scheinbar haben dies einige auch nach über einem Jahr noch immer nicht kapiert. Andrea S. Mordasini, Bern

Zu «Der grosse Sieg der Bauernlobby – und was er bedeutet»

Im Artikel wird von «Bauernlobby» gesprochen; wie wärs, Mal von «Juristenlobby» oder «Lobby der links-grünen Alleswisser» zu schreiben? Sämtliche Mitglieder des Parlaments wurden meines Wissens durchs Volk gewählt. Vielleicht sollte man sich lieber Mal einen Augenschein auf einem Bauernhof nehmen und sich darüber informieren lassen, wie unsere Landwirtschaft seit langer Zeit mit den ökologischen Auflagen lebt. Urs Haslebacher, Wasen

Was für ein Kuhhandel: Unterstützte der Bauernverband die FDP im Kampf gegen die Konzernverantwortungsinitiative, verhalf im Gegenzug eine Mehrheit der FDP-Parlamentarierinnen und -Parlamentarier, die dringend nötige Agrarreform 22+ zu versenken, so nach dem Motto: «Gibst du mir die Wurst, lösch' ich dir den Durst». So haben die parlamentarische FDP-Mehrheit und die Bauernlobby zwar einen Sieg errungen, hoffentlich aber die Rechnung ohne den Wirt gemacht: Im Sommer stehen die beiden vom Bauernverband bekämpften Anti-Pestizid-Initiativen zur Abstimmung an. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger werden dann die beiden Initiativen auf jeden Fall annehmen, und sei es nur, um diese mächtige Bauernlobby in die Schranken zu weisen. Walter Stucki, Hünibach

Zu «38 Einsprachen sind hängig»

Danke für diesen Artikel. Ich bin schockiert über das Ausmass der Zerstörung, welche das aktuell publizierte Tramprojekt nach Ostermundigen, wo ich aufgewachsen bin, bringen wird. Insbesondere für die geschützten Alleen des historischen Verkehrswegs Ostermundigenstrasse. Thomas Schneeberger, Hinterkappelen