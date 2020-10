Bern unterliegt Gottéron – Nicht die Ausländer sorgen für die Differenz Der SC Bern muss gegen Gottéron auf Topskorer Ted Brithén verzichten und verliert durch zwei Gegentore in den letzten sieben Minuten 1:2. Adrian Ruch

Beide Augen auf den Puck gerichtet: Berns Goalie Philip Wüthrich zeigt in seinem zweiten Spiel in der National League eine gute Leistung und steht am Ende doch auf der Verliererseite. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Es ist ein Déjà-vu-Erlebnis der hässlichen Art. Am 28. Februar fanden wegen des Coronavirus erstmals Geisterspiele statt, in der 49. Runde der Qualifikation. Auf dem Programm stand damals unter anderen die Partie SC Bern - HC Fribourg-Gottéron. Dank Goalie Reto Berra retteten sich die Gäste damals in die Verlängerung und sicherten sich trotz der 0:1-Niederlage die Playoff-Qualifikation.

246 Tage später muss das Zähringer Derby erneut ohne Zuschauer stattfinden. Doch diesmal wütet das verflixte Virus noch stärker. An diesem Wochenende werden insgesamt nur zwei Matchs ausgetragen, weil sich sechs Teams aus der National League in Quarantäne befinden. Und auch folgende Anomalie ist der Pandemie geschuldet: Beim SCB steht nur ein einziger Ausländer auf dem Eis.

Bei Bern ein Ausländer auf dem Eis, bei Gottéron ein Ausländer überzählig

Den Finnen Tomi Karhunen hat Coach Don Nachbaur freiwillig nur als Ersatzgoalie nominiert, aber auf den Schweden Ted Brithén muss er verzichten. Weil Brithéns Tochter krank ist, hat sich dieser einem Corona-Test unterzogen. Er wartet nun daheim auf das Ergebnis – genau wie Yanik Burren, der dem SCB ebenfalls fehlt. Weil sich Bern derzeit nicht mehr als drei Importspieler leisten kann, bleibt nur Dustin Jeffrey übrig.

Ganz anders ist die Situation bei Gottéron. Trainer Christian Dubé stehen fünf gesunde und qualitativ gute Ausländer zur Verfügung. Der Kanadier David Deharnais, ein Mann mit 575 NHL-Spielen auf dem Buckel, erhält in der laufenden Meisterschaft erst zum dritten Mal Auslauf, dafür muss der Schwede Daniel Brodin diesmal zusehen.

Die Freiburger drehen den Match in den letzten sieben Minuten

Grossen Einfluss auf das Geschehen haben die Ausländer freilich nicht. Die Begegnung verläuft ausgeglichen, die Ruhe ausstrahlenden Torhüter Berra und Philip Wüthrich sorgen lange für ein torloses Ergebnis. In der 34. Minute löst dann ausgerechnet die vierte Linie der Berner das Patt auf. Jeremi Gerber lenkt nach einem Schuss von Thomas Thiry unhaltbar ab.

Im letzten Drittel nimmt die Intensität zu. Obwohl die Gastgeber mehrheitlich den Takt angeben, gleichen die Freiburger durch Matthias Rossi aus. Und in der vorletzten Minute gelingt Samuel Walser gar das siegbringende 1:2. Die beiden Torschützen bilden gemeinsam mit Mauro Jörg eine Formation; beide Treffer gelingen gegen die von Jeffrey angeführte SCB-Linie.

Es sind also nicht die Ausländer, welche für den Unterschied sorgen. Wie am 28. Februar jubeln in Bern die Freiburger, diesmal sogar nach einem Erfolg. Gottéron feiert im sechsten Match den fünften knappen Sieg und nähert sich der Tabellenspitze. Dem SCB hingegen fehlen nicht nur die Einnahmen in der Kasse, sondern auch jene auf dem Punktekonto.