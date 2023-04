Nüchtern in einem Raum voller Betrunkener sein – so beschreibt die Komikerin Hannah Gadsby Autismus. Frau Zimmermann, empfinden Sie das auch so?

Sie spricht mir aus dem Herzen. (lacht) Wer als einzige Person einer Gruppe keinen Alkohol trinkt, spürt doch irgendwann den Moment, wenn die Mitmenschen unerreichbar werden. Sie landen auf einer anderen Ebene, man kann keine Verbindung mehr zu ihnen herstellen. So fühlt sich das Leben für mich meistens an.