Gemeindeversammlung Eriswil – Nicht bloss die Lücken füllen Die Jahresrechnung, die den Stimmberechtigten präsentiert wurde, schliesst besser ab als erwartet.

Gute Zahlen im Gemeindehaushalt von Eriswil. Foto: Beat Mathys

Ein Defizit von 263’000 Franken hatte der Gemeinderat von Eriswil für das letzte Jahr budgetiert. In der Jahresrechnung, die Gemeinderat Konrad Zehnder an der Gemeindeversammlung nun präsentierte, betrug das Minus bloss rund 212’000 Franken, was einer Besserstellung von 51’000 Franken entspricht.