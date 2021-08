Kommentar zu Freienhof-Plänen - Nicht auf Kosten der Sicherheit

Eigentlich ist die Idee ja bestechend: Die Zufahrt zur Einstellhalle unter dem Hotel Freienhof soll verlegt werden. Die Autos würden dann nicht mehr wie heute der Aare entlang – also quasi via Restaurantterrasse – in den Untergrund geführt. Und hinter dem Hotelgebäude gäbe es zusätzlich Platz für die geplante lauschige Stadtoase.

Auf den zweiten Blick zeigt sich die grosse Problematik hinter dieser Lösung: Die Einstellhalle muss neu erschlossen werden – und dies soll nach den aktuellen Plänen direkt von der Freienhofgasse her geschehen, im sowieso schon sehr engen Durchgang zwischen Drogerie Müller und Nespresso-Shop. Dort also, wo unter den Lauben jeden Tag massenhaft Menschen flanieren – darunter viele Eltern mit Kinderwagen, kleine Kids, ältere Leute mit Rollatoren. Da muss kein Prophet sein, wer voraussagt, dass Probleme programmiert sind – und dass es gerade für die verletzlichsten unter den Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmern gefährlich würde.