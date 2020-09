Wildwasserpark Bannwil – Nicht alle wollen das Leuchtturmprojekt In der Schweiz fehlt eine wintertaugliche Kanu-Strecke. Nun gibt es Pläne für einen Wildwasserpark in Bannwil. Doch das Vorhaben stösst auf gemischte Gefühle. Pauline Jacobi

So soll der Wildwasserpark in Bannwil nach den Vorstellungen des Schweizerischen Kanu-Verbands aussehen. Visualisierung: PD

Am Montagabend versammelten sich zahlreiche Einwohnerinnen und Einwohner von Bannwil in der Mehrzweckhalle. Das Thema des Abends: ein Wildwasserpark an der Aare. Er würde Kanusportlern die erste wintertaugliche Trainingsstrecke in der Schweiz bieten. Der Andrang war gross, sodass die Sicherheitsabstände nicht eingehalten werden konnten. Also hiess es: Maske auf und Hände desinfizieren.