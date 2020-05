Risiko auf Ski – Nicht alle Schweizerinnen sind fit genug Es stehen Skirennfahrerinnen am Start, die körperlich nicht bereit sind für Weltcup-Einsätze. Frauen-Chefcoach Beat Tschuor sorgt sich um deren Gesundheit und wünscht sich Kontrolltests auch im Sommer. René Hauri , Philipp Rindlisbacher

Bereit oder nicht für den Skiwinter? Cheftrainer Beat Tschuor erwägt einen Eintrittstest. Jean-Christophe Bott (Keystone)

Es gibt Momente, in denen Beat Tschuor am Pistenrand steht und denkt: «Die Athletin ist nicht komplett bereit, um auf diesem Niveau Ski zu fahren.» Es ist eisig, die scharf geschliffenen Carving-Ski wirken mit unbarmherziger Kraft auf den Körper, nicht jede hält das aus. Den Cheftrainer der Schweizerinnen beschleicht ein mulmiges Gefühl, er steht in der Verantwortung.