Nach abgesagter GV Oberhofen – Nicht alle Geschäfte können warten Wegen der Corona-Krise müssen viele Gemeindeversammlungen abgesagt werden. Auch jene in Oberhofen. Doch dort gibt es Geschäfte, die nicht auf die lange Bank geschoben werden können. Roger Probst

Philippe Tobler, Gemeindepräsident Oberhofen, geht innovative Wege. Foto: Patric Spahni

Am 8. Juni hätte die Gemeindeversammlung in Oberhofen stattfinden sollen. Hätte. Denn so weit kommt es wegen der Corona-Krise nicht. Die Absage bringt den Gemeinderat in die Bredouille. Denn es wären Entscheide für dringliche Geschäfte angestanden.