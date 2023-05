So sieht die YB-Kaderplanung aus – Niasse sorgt wieder für Ärger – und das ist dran an den Gerüchten um Jashari Wer geht, wer bleibt? Vor dem letzten Ligaspiel gegen Winterthur nimmt die Personalplanung der Young Boys erste Konturen an. Vor allem eine Absicht der Berner überrascht. Dominic Wuillemin

Bald im selben Team? Luzerns Captain Ardon Jashari im Duell mit Kastriot Imeri. Foto: Martin Meienberger (Freshfocus)

Tor: Racioppi hat die besseren Karten

Immerhin, im Privatleben läuft es rund: Mitte Mai hat David von Ballmoos seine langjährige Freundin Sarina geheiratet. Mitten in der vielleicht schwierigsten Phase seiner Karriere also: Vor zwei Monaten wurde der YB-Goalie am Knie operiert, davor hatte er schon monatelang gefehlt. Die Young Boys gehen davon aus, dass der Emmentaler frühestens Ende September zurückkehrt. Vielleicht wird es auch Oktober oder sogar November – dann wäre er ein ganzes Jahr ausgefallen. In der Karriere eines Fussballers ist das eine Ewigkeit.