Nach Ferien in seiner Heimat – Ngamaleu wurde positiv auf Corona getestet YBs Nicolas Moumi Ngamaleu befindet sich nach einem positiven Covid19-Test in Isolation. Für den Rest der Mannschaft hat dies keine Auswirkungen.

Der kamerunische Nationalspieler zeigt keine Symptome und befindet sich in Isolation (Archivbild). Foto: Keystone/Martial Trezzini

Nicolas Moumi Ngamaleu ist Anfang Woche positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie der BSC YB am Mittwoch mitteilt, seien vor dem Trainingsstart alle Spieler und Staffmitglieder auf Covid 19 getestet worden – mit negativen Testergebnissen.

Ngamaleu hatte die Festtage in seiner Heimat verbracht und ist nach seiner Rückkehr positiv getestet worden. Der kamerunische Nationalspieler zeige keine Symptome und habe sich umgehend in Isolation begeben, heisst es in der Mitteilung weiter.

Weil der 26-Jährige letztmals vor Weihnachten mit seinen Teamkollegen Kontakt hatte, hat sein Testresultat keine weiteren Auswirkungen auf die Mannschaft.

pd/ske