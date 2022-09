Nach fünf Jahren – Ngamaleu verlässt YB in Richtung Moskau Der YB-Stürmer Nicolas Moumi Ngamaleu wechselt per sofort zu Dynamo Moskau. Er hat beim russischen Traditionsklub einen Mehrjahresvertrag unterzeichnet.

Verlässt Bern nach fünf Jahren und vier Meistertiteln in Richtung Moskau: Nicolas Moumi Ngamaleu Foto: Raphael Moser

Nicolas Moumi Ngamaleu verlässt die Yong Boys per sofort. Wie der Klub am Donnerstagabend mitteilt, hat der Stürmer einen Mehrjahresvertrag bei Dynamo Moskau unterschrieben.

Der 28-Jährige kam 2017 vom österreichischen Erstligisten Altach zu YB und absolvierte 224 Partien für die Berner. Dabei kam er auf 40 Tore. Mit YB gewann Ngamaleu vier Meistertitel und einmal den Cup. In der aktuellen Saison kam er zwölfmal für das Team von Trainer Raphael Wicky zum Einsatz und erzielte ein Tor. Sein Vertrag in Bern wäre Ende dieser Spielzeit ausgelaufen, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Nicolas Moumi Ngamaleu (links) bei der Pokalübergabe zum 4. Meistertitel in Serie. Foto: Raphael Moser

Ngamaleu falle der Abschied von YB nicht leicht. «Ich habe mich in den letzten fünf Jahren bei YB extrem wohl gefühlt und werde diese Zeit immer in bester Erinnerung behalten», wird Ngamaleu in der Mitteilung zitiert. Nun sei er nicht mehr YB-Spieler, sondern Fan von YB.

Im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei YB danken wir Nicolas Moumi Ngamaleu für die wunderbare gemeinsame Zeit und wünschen ihm für die private und berufliche Zukunft nur das Beste. Merci, Nicolas, et au revoir!

avo/sih

Fehler gefunden?Jetzt melden.