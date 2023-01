Freiwilligen-Aktion im Oberland – Nez Rouge fuhr in der Silvesternacht 62 Mal Die Freiwilligen von Nez Rouge haben über den gesamten Dezember 619 Personen nach Hause gefahren, in der Silvesternacht waren es 160 Personen

Nez Rouge Berner Oberland hat in der Silvesternacht 62 Fahrten absolviert, dabei 160 Personen sicher nach Hause gebracht und damit die 20. Aktion beendet. Dies schreiben die Verantwortlichen in einer Mitteilung. Über die gesamte Zeit der Aktion vom 9. bis zum 31. Dezember 2022 wurden in 205 Helfereinsätzen 306 Fahrten ausgeführt, dabei 13’279 Kilometer gefahren und 619 Personen nach Hause gebracht.

Nach zwei Jahren ohne Fahrdienst durfte Nez Rouge Berner Oberland dieses Jahr wieder Fahrt aufnehmen und habe einen Beitrag zur Sicherheit im Strassenverkehr geleistet. «Dank den vielen langjährigen und einigen neuen Freiwilligen konnten die geplanten Einsatznächte durchgeführt und erfolgreich beendet werden», steht weiter im Communiqué. Der Reinerlös der diesjährigen Aktion werde an die Vertreter der Schweizer Berghilfe zu Gunsten eines ausgewählten Projektes im Saanenland übergeben. Die Spendenfreudigkeit der Kundschaft sei erfreulich hoch gewesen.

Im neuen Jahr sehe das Programm von Nez Rouge Berner Oberland bis zur Oberländischen Herbstausstellung (OHA) keine Einsätze mehr vor.

