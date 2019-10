Zwiebeln: Keine Tränen mehr!

Hier in der englischen Originalversion: Ogres are like onions. Quelle: Youtube

Aber Sie haben recht, Zwiebeln bringen einen in der Regel beim Kochen zum Weinen. «Shrek» hin oder her.

Darum hier die Tricks zur Tränenvermeidung:

1. Schneiden Sie die Zwiebeln unter Wasser oder in einer Wasserschüssel. Vorteil: Genau, keine Tränen. Nachteil: Es ist sehr unpraktisch. Im ungünstigen Fall landet die Zwiebel im Ablauf.

2. Halten Sie die Zwiebel beim Schneiden möglichst fern. Die Dämpfe gelangen gar nicht zu Ihren Augen, wenn sie mit ausgestreckten Armen und abgedrehtem Kopf hantieren. Vorteil: Kein zusätzlicher Aufwand. Nachteil: Die Verletzungsgefahr ist sehr hoch.

3. Tragen Sie eine Skibrille. Vorteil: Totale Entspannung beim Zwiebelnschneiden. Nachteil: Sie müssen ihre Skiausrüstung aus dem Keller holen. Und Sie sehen einfach nur doof aus.

4. Tragen Sie Kontaktlinsen. Vorteil: Sie haben den Zwiebelschutz quasi schon eingebaut. Nachteil: Dafür brauchen Sie eine Sehschwäche. Haben nicht alle.

5. Verzichten Sie auf den Verzehr von Zwiebeln. Vorteil: Keine Tränen mehr. Nachteil: Keine Zwiebeln. Also keine Option.

6. Lassen Sie Ihren Mann/Ihre Frau/Ihr Kind Zwiebeln schneiden. Vorteil: Problem wegdelegiert. Nachteil: Keiner. Ein allfälliges schlechtes Gewissen können Sie kompensieren, indem sie nebendran sinnstiftende Dialoge aus «Shrek» zitieren.

Aare, Wasser, Tränen: In dieser Rubrik schreiben wir, wie Kultur und Kleinigkeiten uns nachhaltig zu bewegen vermögen.