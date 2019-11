Zweites Leben für die alte Linde

Die 130-jährige Sommerlinde wird doch nicht gefällt. Bild: Nicole Philipp

Seine Klettermanöver sehen akrobatisch aus. In der mächtigen Baumkrone wirkt Roman Stucker klein. Gut gesichert ist der Spezialist auf einer Sommerlinde am Werk. Das regnerische Wetter macht weder dem Namen des altehrwürdigen Baums Ehre, noch erleichtert es die Arbeit rund 18 Meter über Boden. «Das ist nahe am Limit!»