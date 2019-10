Zeugen kriegerischer Vergangenheit

Ziemlich genau achtzig Jahre ist es her, dass die Deutschen den Feldzug gegen Polen starteten. Was nach dem 1. September 1939 aus diesem Blitzkrieg für Leid entstehen wird, war damals wohl niemandem klar.

Rückzug ins Reduit

Die Schweiz reagierte auf die Bedrohung durch die Nazis, passte ihre Verteidigungsvorbereitungen an und verschob ab 1941 einen Grossteil der Armee in die Alpen, hinter die bewachten Grenzen.

In diesem Reduit mussten zahlreiche Militäranlagen neu gebaut werden: Sperrstellen mit Panzerabwehrbunkern, grosse Artilleriewerke mit weit reichenden Waffen sowie Kommandobunker, Zeughäuser und Versorgungslager.

Eine Massierung von Bauten befand sich auf dem Bödeli zwischen Thuner- und Brienzersee. Die Verbindungswege waren ideal, sodass auch General Henri Guisan sein Quartier hier, in Interlaken, aufschlug.

Drei Anlagen zu besichtigen

Der Verein IG Bödeli-Werke hat sich bei der Gründung vor sieben Jahren die Aufgabe gemacht, einige der typischen oder speziellen Bunker zu erhalten. Mittlerweile sind drei Anlagen in seinem Besitz, welche die Armee ausgemustert hat: der Kommandoposten Goldey in Unterseen, das Artilleriewerk Kammfluh im Harder in Unterseen und der Regimentskommandoposten Ried in Wilderswil. Sie alle zeigen den Besuchern spezielle Aspekte der Verteidigungsanstrengungen der Schweiz.

Der Goldey-Stollen wurde für einen Teil des Armeestabes gebaut, als Guisan in Interlaken residierte. Später wurde daraus eine Anlage für das Übermittlungsregiment 1, das bis 1995 hier für die Verbindungen der grossen Kommandoposten der Armee sorgte.

Zum Schutz des Flugplatzes und des Armeehauptquartiers wurden damals fünf Artilleriewerke rund ums Bödeli in die steilen Felswände gebaut, eines davon etliche Meter ab Boden in die Kammfluh am Harder. Seit letztem Jahr ist eine der beiden 7,5-Zentimeter-Kanonen wieder montiert.

Und im Kalten Krieg wurden zusätzlich moderne Anlagen erstellt. Der Kommandoposten Ried als Atomschutzunterstand für den Stab des Infanterieregimentes 80 ist ein typisches Beispiel dafür.

Schweizer Geschichte

In all den drei Objekten steckt ein Teil der Schweizer Geschichte, und diese kann besichtigt und angefasst werden. Mit den Erklärungen vor Ort durch die sachkundigen Vereinsmitglieder entsteht so ein Bild der Bemühungen, welche die Schweiz im Aktivdienst und im Kalten Krieg zu ihrer Verteidigung machte.

Die Besichtigungen sind normalerweise Gruppen vorbehalten. Am 19. Oktober werden die Bunkertüren aber einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht, und zwar von 10 bis 17 Uhr. Die Eintrittspreise je Anlage betragen für Erwachsene fünf und für Kinder bis und mit 15 Jahre drei Franken.