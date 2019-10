Wo der Hanf blüht

Wer nach Ried bei Kerzers fährt, dem steigt am Dorfeingang ein heftiger Duft in die Nase. Schwer, süsslich und unverkennbar liegt er in der Luft und verrät: Hier muss es Unmengen an Hanf haben. Ein Traktor tuckert zum Hof, auf dem Anhänger sind die Gemüsekisten hoch gestapelt. Jede Kiste quillt über mit Blüten des grünen Goldes: Es ist Erntezeit.