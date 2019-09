«Wir steuern aufs Aussterben zu»

Auf zehntägiger Afrikareise

Nach seinem Besuch in Malawi reist Harry am Dienstag nach Johannesburg, zurück zu seiner Frau Meghan und seinem Sohn Archie. Von dort tritt die Familie am Mittwoch gemeinsam die Heimreise an.

Die Familie ist seit vergangenem Montag auf einer zehntägigen Afrikareise, die in der südafrikanischen Hauptstadt Kapstadt begonnen hatte. Harry war nach dem Auftakt in Kapstadt dann allein nach Botswana, Angola und Malawi geflogen.