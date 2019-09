Wieder in der Luft – diesmal gesichert

«Excited» war er. Freudig aufgeregt. Aber ohne Angst: Chris Gursky aus Florida kehrte am Mittwochmorgen an den Ort zurück, an dem er vor knapp einem Jahr beinahe sein Leben verloren hätte.

Am 13. Oktober des letzten Jahres hatte der verantwortliche Deltapilot vergessen, seinen Passagier Chris Gursky vor dem Start im Amisbühl am Fluggerät einzuhängen. Ganze zwei Minuten und 14 Sekunden lang krallte sich der 55-jährige Tourist aus Florida nach dem Start ungesichert am Deltabügel und der Hose des Piloten fest, ehe er sich im Landeanflug unweit des Landeplatzes Lehn nicht mehr halten konnte und auf die Wiese stürzte.