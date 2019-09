Warten wir lieber mal wieder

Das Warten ist vom Aussterben bedroht, und Netflix ist daran schuld. Zumindest teilweise. Seitdem es den Streamingdienst gibt, müssen wir uns nicht mehr wie früher bis zur nächsten Folge unserer Lieblingsserie gedulden. Sobald eine neue Staffel verfügbar ist, gibt es kein Halten mehr: Alle Folgen liegen sofort zum Komaglotzen bereit. Das ist bei allen bekannten Streaminganbietern so – nur Disney will sich dem beliebten Alles-sofort-Konzept verweigern. Dessen neuer Dienst, der im November in den USA starten soll und später auch bei uns, will uns jeweils eine Woche zappeln lassen, bis die nächste Folge online ist.