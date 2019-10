Wackers Raemy zeigt Suhr-Spieler an

Um 20.15 Uhr und damit gewissermassen zur Primetime startet Wacker heute Samstag in die Europapokalsaison, die Thuner gastieren in der 2. Qualifikationsrunde des EHF-Cup im belgischen Bocholt. Schlagzeilen aber macht ein Akteur, der gar nicht auflaufen wird. Die «Aargauer Zeitung» schreibt in der heutigen Ausgabe, Nicolas Raemy habe Suhr-Spieler Milan Skvaril angezeigt.