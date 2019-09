«Trumps AnwaltRudy Giuliani ist ein Lügner»

Im Telefongespräch vom 25. Juli verlangte US-Präsident Donald Trump vom neuen ukrainischen Präsidenten, er möge ihm «einen Gefallen» tun. Neben Informationen über seinen Rivalen Joe Biden solle er untersuchen, ob Personen in seinem Land 2016 aufseiten der Demokraten in den US-Wahlkampf eingegriffen hätten. Trumps Anwalt Rudy Giuliani nennt einen der angeblichen Verschwörer regelmässig am TV mit Namen: Serhi Leschtschenko, 39, ukrainischer Journalist und Ex-Politiker.