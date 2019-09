Und ewig singen die Toten

Tupac war längst tot, als er beim kalifornischen Coachella-Festival auftrat. Video: Youtube

«What the fuck is up» – die Frage stellt sich wirklich. Was soll ein solcher Auftritt? Die Antwort liegt nahe: Geld bringen, natürlich. Hat man einen toten Star mal digital erfasst, lassen sich seine Auftritte problemlos und billig vervielfachen. Wo immer sich ein genügend grosser Beamer findet, gibts ein Konzert. Man kann auch gleichzeitig eines in Shanghai und Adliswil planen. Flugkosten, Jetlag, logistischer Aufwand, Starallüren: Alles, was den Betrieb mit lebendigen Künstlern so kompliziert macht, fällt weg.

Kein Wunder, träumt die Musikindustrie von einer schönen neuen Zukunft. Einer Zukunft, in der Maria Callas auf ewig die Norma singen wird, in der Amy Winehouse begleitet von einer Liveband zuverlässig nüchterne Auftritte absolviert und die Beatles ihre Reunion feiern. Eben hat die amerikanische Firma Base Hologram eine Welttournee der 2012 verstorbenen Whitney Houston angekündigt: 27 Termine sind gebucht, am 19. März 2020 macht die Show in der Zürcher Samsung Hall Station.

Im Film «Rogue One» war Carrie Fisher plötzlich wieder 19 Jahre alt – dank digitaler Tricks.

Auch die Filmindustrie frohlockt. Massenszenen werden deutlich billiger und logistisch einfacher, wenn man statt lebendigen Statisten digitale aufbietet. Und bei den Protagonisten sind längst ganz unterschiedliche lebensverlängernde Massnahmen üblich: Wenn etwa die 2016 verstorbene Carrie Fisher demnächst im letzten Teil der «Star Wars»-Saga erneut als Prinzessin Leia auftreten wird, ist dies das Resultat einer komplizierten Puzzelei um bisher nicht verwendete Aufnahmen herum. Im Spin-off «Rogue One» dagegen sah sie wieder aus wie einst als 19-Jährige, weil man ihre Gesichtszüge mit den Aktionen einer tatsächlich jungen Schauspielerin koppelte.